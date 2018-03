Genova - Dal 15 al 17 marzo in scena Utoya regia di Serena Sinigaglia spettacolo sul terribile attentato avvenuto in Norvegia il 22 luglio 2011 e infine dal 22 al 24 marzo La lotta al terrore regia Luca Ricci.



«Sinigallia racconta la terribile strage di Utøya avvenuta in Norvegia il 22 luglio 2011 per mano di Anders Behring Breivik che scatena l'inferno tra i giovani militanti del partito socialista norvegese. Otto morti con un'autobomba a Oslo e 69 ragazzi laburisti uccisi uno a uno nell'isola di Utøya, il “paradiso nordico” da decenni sede di campeggi estivi dei socialisti di tutto il mondo. Un'azione studiata per anni nei minimi dettagli. Utøya è il tentativo di fare memoria e denuncia senza fare "teatro civile", è a pieno titolo una tragedia contemporanea. Arianna Scommegna e Mattia Fabris diretti da Serena Sinigaglia spalancano una finestra di riflessione su quanto accaduto attraverso le vite di tre coppie coinvolte. Al termine dello spettacolo del 16 marzo, Luca Mariani autore del libro Il silenzio sugli innocenti a da cui è tratto lo spettacolo, incontrerà insieme agli attori il pubblico per analizzare le dinamiche e i contorni di un massacro così terribile avvenuto nel cuore dell’Europa».