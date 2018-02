«Variazioni enigmatiche», venerdì alla Sala Diana

Genova - Venerdì 23 febbraio alle 21,00 va in scena alla Sala Diana «Variazioni enigmatiche» di Eric Emmanuel Schmitt, uno degli autori contemporanei più interessanti nel panorama della drammaturgia e letteratura europea contemporanea che costruisce qui un intreccio psicologico destinato al crollo di certezze, svelamenti di personalità, di caratteri, in un turbinio di parole, dette, accennate o solamente pensate.



L'incontro tra un premio Nobel per la letteratura Abel Znorko, ed il giornalista Erik Larsen si trasforma in un gioco di verità crudeli ed insinuanti e feroci pugnalate verbali. Il dialogo lascia trapelare diffidenze ed intese, sospetti e confidenze tra continui colpi di scena, ma il vero motivo dell'incontro tra i due si rivelerà con un improvviso capovolgimento della situazione, soltanto alla fine.



Il titolo dello spettacolo fa riferimento a “Enigma Variations”, composizione del musicista inglese Edward Elgar, quattordici variazioni su una melodia che sembra impossibile da riconoscere, così come i personaggi della vicenda narrata e che, complice una donna che in scena non compare, non sono mai quelli che sembrano.



“Variazioni enigmatiche”, definita come l’opera più complessa e completa di Schmitt, è costruita per far restare il pubblico senza fiato, per incuriosirlo, alla fine anche per commuoverlo e soprattutto farlo riflettere sui tanti aspetti, sulle tante sfaccettature della vita e su come siano complicati, indefinibili, i rapporti umani e come mai si finisce di conoscere l’altro e soprattutto la persona che si ama.



In scena sono Angelo Formato e Franco Baldan per la regia dello stesso Formato affiancato da Federica Menini



Ingresso: € 12,00 intero - € 9 ridotto Lo spettacolo è disponibile fra quelli in abbonamento