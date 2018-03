A Genova arrivano i «Cambridge Days»

Genova - A Genova tornano i Cambridge Days, le giornate promosse da Cambridge University Press, Cambridge Assessment English, Helbling English e Loescher Editore per riflettere e discutere sui metodi migliori e più innovativi per insegnare l'inglese alle nuove generazioni. Un'occasione unica per i professori di confrontarsi con noti esperti internazionali, che offriranno loro interessanti e nuove prospettive sull'insegnamento della materia, per motivare i ragazzi all'apprendimento.



"Imparare l'inglese è molto più che imparare una lingua, è acquisire uno strumento necessario per aprire le porte ad un futuro di maggiori opportunità di lavoro e di interazione sociale con persone di tutto il mondo. A questo puntano le nostre certificazioni e la nostra storica collaborazione con le scuole italiane" ha commentato Peter McCabe, Head of Italy per Cambridge Assessment English.



Il Cambridge Days di Genova coinvolgerà circa 200 docenti per provare, insieme ad esperti inglesi e italiani a riflettere come insegnare ai ragazzi l'inglese parlato nelle serie tv o nelle strade di Londra, sull'importanza della cultura e della letteratura inglese nell'apprendimento di una lingua e su come motivare i ragazzi a studiare l'inglese. Queste giornate di formazione sono parte di un più vasto programma di aggiornamento professionale per docenti, messo a punto dagli esperti dell'Università di Cambridge e che ha coinvolto più di 5.000 docenti solo nel 2016. "I Cambridge Days rappresentano un momento fondamentale per noi della Cambridge in cui offriamo ai docenti coinvolti la possibilità di dialogare con alcuni tra i più importanti esperti di didattica dell'inglese. Non si tratta però - spiega Patrizia Zanon, general manager Cambridge University Press Italia - solo di un evento di formazione per gli insegnanti, ma di un'occasione di dialogo tra docenti, operatori del settore ed editori, fondamentale per creare sinergie e raggiungere il nostro comune obiettivo: migliorare l'apprendimento della lingua inglese in Italia".