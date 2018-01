Acquario di Genova e Galata Museo del Mare: Carnevale sotto e sopra il mare

Genova - Dal 22 gennaio al 13 febbraio 2018, l’Acquario di Genova festeggia Carnevale dedicando ai più piccoli una promozione on line: per tutto il periodo il biglietto ragazzo (4-12 anni) acquistato sul sito www.acquariodigenova.it costerà 13 euro, anziché 18.



Un’occasione per far visita al cucciolo di foca Pesto, che ha ormai raggiunto il considerevole peso di 35 kg. mangiando 1,7 kg di aringhe al giorno, ed immergersi nel mondo marino dell’Acquario più grande d’Europa con le sue 400 specie.



Nel periodo che precede il martedì grasso il pubblico potrà partecipare alle speciali animazioni edutainment “In mare mascherarsi è una cosa seria”.



Tutti i giorni dall’8 al 13 febbraio, guidati dagli esperti, si andrà alla scoperta dei “trucchi” che gli organismi marini mettono in atto per sopravvivere nel profondo blu. Spesso la forma e il colore degli animali traggono in inganno circa la loro natura; questi “travestimenti” non sono casuali, ma hanno precise funzioni.



Le animazioni, comprese nel prezzo del biglietto, si svolgeranno alle ore 15:30. L’appuntamento con la guida sarà nell’area Fish making, lungo il percorso espositivo dell’Acquario. Nei mesi di gennaio e febbraio, l’Acquario di Genova è aperto tutti i giorni con il seguente orario: lunedì-venerdì dalle 9:30 alle 20:00 ultimo ingresso alle 18:00; sabato, domenica e festivi dalle 9:30 alle 21:00 ultimo ingresso alle 19:00