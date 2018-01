Acquario di Genova, la nuova stagione delle Notti con gli squali per il 2018

Genova - Si rinnova anche per il 2018 Notte con gli squali, la speciale iniziativa dedicata ai ragazzi dall’Acquario di Genova per far conoscere l’affascinante mondo marino genovese in un contesto insolito e suggestivo: la notte. I bambini dai 7 agli 11 anni sono invitati a partecipare a quello che si prospetta essere uno straordinario e misterioso viaggio alla scoperta degli animali che popolano l’Acquario.



Sono previsti appuntamenti tutto l’anno, almeno una volta al mese, escluso agosto, per un numero massimo di 34 partecipanti a serata. Ecco il calendario dettagliato per il 2018: 20 Gennaio, 17 e 24 Febbraio, 10 Marzo, 7, 28 e 30 Aprile, 12 e 29 Maggio, 2 e 23 Giugno, 7 e 21 Luglio, 15 e 22 Settembre, 13 e 27 Ottobre, 3 e 24 Novembre, 8, 28 e 29 Dicembre.



L’avventura ha inizio presso l’ingresso uffici dell’Acquario di Genova alle ore 21. Dotati di sacco a pelo, pigiama, spazzolino e quant’altro possa essere utile per trascorrere la notte fuori casa, i ragazzi saranno accolti dal personale dell’Acquario.



Dopo un momento di conoscenza, il programma prevede una visita alle vasche dell’Acquario ricca di curiosità e sorprese per scoprire i comportamenti poco conosciuti e singolari dell’ambiente marino notturno. Dopo il tramonto, con la chiusura della struttura e lo spegnimento dell’impianto di illuminazione, le vasche si trasformano rivelando creature nuove, colori particolari, comportamenti e movimenti tipicamente notturni.



La serata si conclude davanti alla vasca degli squali dove i ragazzi vivono l’emozione memorabile di addormentarsi ammirando questi affascinanti predatori.



La mattina successiva, si prosegue con un’ulteriore visita alle vasche con osservazioni sul “risveglio” degli animali e sul riavvio della vita dell’Acquario in generale. Dopo la colazione, la fantastica avventura termina alle ore 9.