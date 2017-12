Acquario di Genova: tutte le iniziative da Natale all´Epifania

Genova - L’Acquario di Genova condivide con il pubblico la magia delle feste nella suggestiva atmosfera dei fondali marini e mette sotto l’albero di Natale la nuova esperienza edutainment “A tu per tu con i pinguini”.



Un percorso guidato da un esperto porta un ristretto gruppo di visitatori (max 6 persone) alla scoperta delle attività relative alla gestione e alla cura delle due specie di pinguino ospiti dell’Acquario.



Vengono illustrati i luoghi di conservazione e preparazione del cibo, gli animali presenti e, in occasione del pasto pomeridiano, si entra con lo staff all’interno della vasca per assistere alla distribuzione del cibo. A seguire il gruppo raggiunge la vasca delle foche per assistere al momento del pasto e alla spiegazione degli acquaristi.



L’inizio dell’attività è fissato alle ore 13:30 per una durata di 2 ore circa. Il costo è di 60 euro a partecipante, da aggiungere al biglietto d’ingresso all’Acquario. Il nuovo percorso è prenotabile on line sul sito www.acquariodigenova.it.



Per maggiori informazioni: acquariodeep@costaedutainment.it, indicando come oggetto “A tu per tu con i pinguini”. Proseguono fino al 7 gennaio le tante iniziative pensate per il periodo delle feste: dal concorso on line “Calendario dell’Avvento 2017”, che mette il palio ogni giorno le esperienze edutainment, alla possibilità di addobbare un albero di Natale con i disegni marini che ogni bimbo potrà portare da casa, dalle Notti con gli squali ai percorsi di approfondimento, dalle esclusive Cene emozionali “in fondo al mare” a Paleoaquarium che dal 1° dicembre è diventato parte integrante del percorso di visita alle vasche.



Sempre fino al 7 gennaio chi acquista il biglietto dell’Acquario adulti e ragazzi on line, riceve in regalo l’ingresso alla Biosfera.



L’Acquario solo o combinato con le altre strutture del mondo AcquarioVillage diventa anche un’idea regalo da mettere sotto l’albero. Le strenne possono essere regalate direttamente dal sito www.acquariodigenova.it



Tutte le informazioni e le novità dell’Acquario di Genova sono consultabili online su www.acquariodigenova.it e sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.