Ad ArteGenova 2018 la Pop Art con Warhol, Rotella e Tv Boy

Genova - Un confronto tra diverse personalità artistiche è la proposta della collezione Eugenio Falcioni per quest’anno ad Arte Genova, la Mostra mercato di arte moderna e contemporanea in programma alla Fiera di Genova dal 16 al 19 febbraio.



Saranno esposte opere di Andy Warhol, riconoscibili dall’intramontabile Marilyn del 1967 e dalla celebre Campbell’s Soup che ha consacrato nell’ormai lontano ma non troppo 1962 la carriera artistica del futuro re della pop art costituita da molteplici successi anche al di fuori del contesto pittorico come l’attività di produttore cinematografico insieme a quella di disegnatore di copertine di vinili; al fianco delle serigrafie di Warhol si potranno ammirare importanti lavori del maestro Mimmo Rotella, omaggiato per il suo centenario con rari retro d’affiches e dècollages dei primi anni 60 che contestualizzano l’artista italiano nel movimento del Nouveau Rèalisme insieme ad una sovrapittura e decollage su lamiera di tre metri esposta in precedenza a Palazzo Reale di Milano e ad altre opere di epoca più recente.



Completano il percorso le opere ironiche e provocatorie di Tv Boy, street artist di calibro internazionale nonché, al giorno d’oggi, erede dell’epoca precedente: è un artista che meglio di chiunque altro assimila i messaggi della nuova cultura di massa riproponendoli secondo le proprie regole e giudizio. E’ noto alla cronaca per alcuni interventi artistici per le vie di Barcellona, Roma e Milano come ad esempio l’ormai celebre Bacio tra il Papa e Donald Trump che verrà esposto insieme da una nuova opera da svelare.