Alle Raccolte Frugone «Ciao!», mostra internazionale di illustratori contemporanei

Genova - È l'edizione numero tredici per la mostra organizzata da Associazione Tapirulan attraverso un concorso che ha richiamato 860 illustratori, da 45 Paesi, che si sono cimentati sul tema scelto per quest'anno: "Ciao", forma di saluto amichevole e informale, usato soprattutto in Italia, ma ormai diffusa in quasi tutto il mondo.



In mostra le opere dei 48 illustratori selezionati (12 dei quali vedranno le loro immagini pubblicate sul calendario 2018 di Tapirulan) e dei vincitori del concorso: l'illustratrice russa Victoria Semykina, per il primo premio di € 2000, assegnato dalla giuria, e Davide Bonazzi, per il premio popolare di € 500, per il quale è stato decisivo il voto del web.



La personale di Tony Wolf, che ha presieduto la giuria del concorso, rappresenta un'occasione perché per la prima volta in assoluto vengono esposte le opere originali di Antonio Lupatelli. Bussetano di origine, ma cremonese di adozione, classe 1930, è conosciuto ai più con lo pseudonimo Tony Wolf. Con le sue illustrazioni ha accompagnato generazioni di bambini: tra le sue opere più conosciute "Le storie del bosco" per i personaggi Pingu e Pandi. L'esposizione sarà aperta al pubblico durante tutto il periodo di Euroflora e fino al 10 giugno 2018 ed è realizzata in collaborazione con l'Associazione culturale Tapirulan di Cremona.



Dal 4 marzo al 10 giugno 2018 a Villa Grimaldi Fassio (via Capolungo 9) con i seguenti orari: da martedì a venerdì 9-18.30, sabato e domenica 9.30-18.30 (orario invernale fino al 26 marzo) e da martedì a venerdì 9-19, sabato e domenica 10-19.30 (orario estivo dal 27 marzo). Chiusa il lunedì. Biglietti a 5 euro, ridotti 4.