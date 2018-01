Annullato lo spettacolo «Steampunk Parade»

Genova - Annullata per maltempo la parata itinerante “Steampunk Parade” della compagnia italiana Voyages Extraordinaire, che era prevista per la giornata di domani, sabato 6 gennaio alle ore 16.00 nel centro storico genovese.



L’ultimo weekend di Circumnavigando Festival prosegue sotto il Tendone da Circo allestito al Porto Antico, Area Mandraccio, con il Circo Zoé e lo spettacolo “Naufragata”: una ballata che racconta l'impossibilità di arrivare e di ripartire per sentirsi vivi, come una nave che naviga in un viaggio in cui l'equipaggio segue il ritmo dei tamburi. Lo spettacolo andrà in scena sabato 6 gennaio in doppio orario alle 17.00 e alle 21.00 e domenica 7 gennaio alle 17.00, concludendo la XVII edizione del Festival.