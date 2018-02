Antiche botteghe genovesi: un viaggio in centro storico tra profumi e sapori

Genova - Un pomeriggio invernale in compagnia della storia della nostra città, in un viaggio divertente e curioso alla scoperta delle botteghe storiche genovesi: dalle macellerie alle drogherie, fino alle pasticcerie e alle tipiche friggitorie.



Sabato 17 febbraio, ore 16, torna il percorso urbano dedicato alle antiche botteghe genovesi, per riscoprire i gusti e le atmosfere di un tempo passato, ma ancora vivo in città. Profumi e sapori riaffiorano in un viaggio sorprendente alla scoperta delle botteghe storiche tra macellerie, drogherie, pasticcerie e friggitorie. La Genova di ieri e di oggi rivelerà antiche sartorie e pregiati tessuti, farmacie e antichi rimedi. Medioevo e Risorgimento si incontrano nel labirinto dei vicoli genovesi. Da un'antica barberia alle tipiche friggitorie e tanta tradizione che, ancora oggi, pulsa di vita e di racconti. Passando da un'antica tripperia riemergeranno ricordi celati nel tempo e abitudini dimenticate nel passato, ma che ancora oggi fanno parte del vissuto di una città in cui la storia, la leggenda e la tradizione si mescolano per dare vita a racconti inaspettati.



Prenotazione obbligatoria.



Prezzo del percorso: 15 Euro (intero); 12 Euro (ridotto ragazzi 7-11 anni e over 65); bimbi fino a 6 anni: gratuito.