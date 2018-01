Antiqua, nel lungo weekend finale gli acquerelli di Aldo Raimondi e i CSI dell´Arte

Genova - Ultimo lungo weekend per la 28^ edizione di Antiqua, mostra mercato di arte antica in “cartellone” alla Fiera di Genova fino a domenica 28 gennaio. Arredi e dipinti - con una predilezione per la grande tradizione ligure- gioielli, tappeti e oggetti da collezione esposti da cinquanta selezionati antiquari sono il cuore della sezione espositiva della rassegna che propone ai visitatori “I tè delle cinque” – un ciclo di iniziative che hanno come gli allievi dell’Accademia Ligustica di Belle arti, i musicisti del Conservatorio Niccolò Paganini e i più qualificati esperti d’arte della città.



Ecco gli appuntamenti dei prossimi giorni:

Venerdì 26 gennaio, ore 17.00



Disegni per una città moderna, Genova negli acquerelli di Aldo Raimondi

Inediti fino ad oggi, conservati presso la Collezione Topografica del Comune del Centro DocSAI, essi ritraggono alcuni scorci di Genova della metà degli anni ’30 con una freschezza ed un entusiasmo propagandistico da cui traspare il vivo compiacimento in una città operosa, che si rinnova anche a costo di distruggere interi brani del suo centro storico, pronta ad essere protagonista delle nuove sfide che il Novecento impone. Essi offrono l’occasione per ripercorrere la storia di alcuni edifici ed operazioni urbanistiche a cavallo delle due guerre che delinearono e caratterizzarono l’aspetto della città post-ottocentesca, la città Moderna, appunto. Una selezione di fotografie storiche propone un confronto tra i soggetti raffigurati negli acquerelli di Raimondi e le omologhe coeve riprese fotografiche.



A cura di Andreana Serra, Curatore Collezione Topografica e Cartografica del Comune di Genova, settore Musei



Sabato 27 gennaio, ore 17.00

CSI dell’arte.

La Storia dell’Arte pittorica narrata dalla ricerca scientifica I manufatti artistici sono formati da materia. Gli artisti, in tutte le epoche, hanno manipolato i materiali più diversi per creare le opere d’arte che oggi osserviamo. In questa breve presentazione saranno esposti i materiali pittorici e le tecniche progettuali che hanno caratterizzato la storia dell’arte dal Medioevo ad oggi. Un excursus, quindi, nei materiali artistici indagati dalle nuove tecnologie diagnostiche per comprendere come operavano i pittori nel tempo e nelle diverse aree geografiche e per condurre gli appassionati di arte a una nuova visione della storia dell’arte e facilitare il confronto attribuzionistico tra storici e scienziati.



A cura di Michela Fasce, consulente di diagnostica e tecniche artistiche, restauro dipinti e dorature, perito CCIAA di Genova