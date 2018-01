Bob Dylan a Genova

Genova - Strano ma vero. Dopo diversi anni il cantante americano Bob Dylan torna in Italia, e lo fa proprio con un concerto nel capoluogo Ligure. Strano perché solo due mesi fa era stato lo stesso cantante italiano Lorenzo Jovanotti Cherubini a dare forfait alla Superba perché le dimensioni del palco erano troppo grandi per le strutture genovesi disponibili.



Problema che non ha la troupe di Bob Dylan che il 25 aprile sarà a Genova all'RDS Stadium. La voce sta già circolando, e anche attraverso l'evento su Facebook sono già tantissimi e numerosi i fan che hanno messo 'partecipo' all'evento.



I biglietti per la data di Genova sono disponibili a partire dalle 11 di giovedì 18 gennaio. I pacchetti vip possono essere acquistati direttamente sul sito di Bob Dylan. Chi andrà a sentire la voce di Like a Rolling Stone e Premio Nobel per la Letteratura nel 2016? Un'occasione unica per ammirare il compositore statunitense, ma anche scrittore, poeta, attore, pittore, scultore e conduttore radiofonico, oltre che letterato.