Bucci alla `pestata` del Ducale: «Il pesto incarna lo spirito dei liguri»

Genova - In mezzo ai tanti genovesi che hanno preso d'assalto Palazzo Ducale per la "pestata collettiva" spunta anche Marco Bucci: «Sono venuto qui per pestare e per mangiare» ammette il sindaco di Genova.



Pesto protagonista in tutte le parti della Liguria, ma soprattutto a Genova. «Il mondo conosce il pesto - prosegue Bucci -, noi vogliamo che al pesto sia associata anche Genova e la Liguria. Il pesto è una salsa che incarna lo spirito dei liguri e vogliamo che veicoli in giro per il mondo il nostro messaggio».



Un riconoscimento, quello dell'Unesco, che vorrebbe dire molto. «Pensiamo alla ricaduta turistica e alla ricaduta dell'industria locale, perché fare il pesto in un certo modo deriva non solo dalla tradizione locale, ma anche da quello che noi possiamo per esportazione nel mondo» ha affermato ai nostri microfoni il primo cittadino genovese.