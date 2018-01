Cene emozionali «in fondo al mare» all´Acquario di Genova

Genova - Prosegue per il 2018 la speciale esperienza sensoriale "in fondo al mare", la proposta serale lanciata lo scorso ottobre dall'Acquario di Genova. Una cena unica nel suo genere capace di avvolgere i partecipanti in un mondo di percezioni grazie al gusto raffinato di menù da chef, alla spettacolarità dello scenario del Padiglione Cetacei con due speciali momenti di incontro con i delfini accompagnati dalle note romantiche di un soprano.



Diversi gli appuntamenti previsti fino ad aprile: due serate a gennaio, sabato 20 e sabato 27, una speciale edizione per la festa di San Valentino, mercoledì 14 febbraio, una serata dedicata alla festa della donna giovedì 8 marzo e un secondo appuntamento sempre a marzo, sabato 24, infine un appuntamento sabato 14 aprile.



Per quanti volessero cogliere l'occasione della cena emozionale per un soggiorno alla scoperta di Genova e della Liguria pernottando in una residenza di charme dichiarata Patrimonio Unesco dell'Umanità, C-Way è a disposizione con formule personalizzabili alla scoperta delle bellezze e del patrimonio culturale, naturale e storico della città e del territorio. Per informazioni www.c-way.it, info@c-way.it, tel. 0102345666.