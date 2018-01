Genova - Delirio totale alla Feltrinelli di Genova dove oggi il rapper Sfera Ebbasta ha firmato le copie del suo nuovissimo disco 'Rockstar' ai numerosissimi fan giunti ad acclamarlo. Sono infatti tantissimi i ragazzini che già dall'ora di pranzo si sono posizionati fuori dalla Libreria per attendere il loro idolo.



Ma non tutti hanno apprezzato l'arrivo del rapper a Genova, è infatti vero che nei momenti di maggior ressa la via era completamente impraticabile. "Non potevo uscire e i clienti di certo non venivano nel mio negozio dato il caos che c'era fuori" commenta un commerciante della via.



"Hanno lasciato tutto sporco per terra abbiano almeno la decenza di pulire" afferma scocciato un altro. Insomma tanto entusiasmo e tanta euforia che hanno reso il lavoro difficile ai numerosi buttafuori chiamati per gestire la situazione. Stando ai racconti, il momento di maggiore difficoltà è stato dalle 16 fino alle 18 quando la bolgia era completamente fuori controllo.