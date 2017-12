Circumnavigando Festival: Capodanno al Porto Antico e programma dal 2 al 4 gennaio

Genova - Domenica 31 dicembre a partire dalle 22.00 tornerà il tanto atteso CAPODANNO sotto al Tendone da Circo, per festeggiare l’inizio dell’anno nuovo con una serata ricca di divertimento per tutte le età. “Waiting for Priscilla” sarà l’esplosivo spettacolo che il Circo Zoé, ospiti e musica, metteranno in scena per l’occasione, accompagnando il pubblico al grande e immancabile brindisi di mezzanotte, con spumante e panettone per salutare il 2018 insieme agli artisti e allo staff del Festival.



Un 2018 che inizia nel segno dello spettacolo, insieme al ricco programma di appuntamenti della XVII edizione di Circumnavigando Festival, Rassegna Internazionale di Circo Teatro.



Il Tendone da Circo allestito al Porto Antico, Area Mandraccio, al centro degli appuntamenti dei primi giorni di gennaio, ospiterà fino alla conclusione del Festival il Circo Zoé e lo spettacolo “Naufragata”: una ballata che racconta l'impossibilità di arrivare e di ripartire per sentirsi vivi, come una nave che naviga in un viaggio in cui l'equipaggio segue il ritmo dei tamburi. Lo spettacolo andrà in scena martedì 2 e mercoledì 3 gennaio alle 17.00.



Giovedì 4 gennaio doppio appuntamento alle 17.00 e alle 21.00 sotto al Tendone da Circo con il Work in Progress “A tutti frutti” della compagnia tedesca LPM: un sapiente mix di umorismo e giocoleria con un'estetica mozzafiato, carica di sorprese, emozioni, rischi e molte emozioni che spesso sconfinano oltre l'immaginazione.