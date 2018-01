Circumnavigando, il programma degli ultimi eventi

Genova - Una Befana ricca di divertimento, con gli appuntamenti della XVII edizione di Circumnavigando Festival, Rassegna Internazionale di Circo Teatro. Il 5, 6 e 7 gennaio 2018 sono gli ultimi giorni per assistere agli imperdibili spettacoli della programmazione che ha intrattenuto Genova per tutte le vacanze natalizie da Santo Stefano a Natale e Capodanno.



Protagonista di questi giorni finali del Festival, il Tendone da Circo allestito al Porto Antico, Area Mandraccio, ospiterà fino alla conclusione il Circo Zoé e lo spettacolo “Naufragata”: una ballata che racconta l'impossibilità di arrivare e di ripartire per sentirsi vivi, come una nave che naviga in un viaggio in cui l'equipaggio segue il ritmo dei tamburi. Lo spettacolo andrà in scena venerdì 5 e sabato 6 gennaio in doppio orario alle 17.00 e alle 21.00. Domenica 7 gennaio il Festival si concluderà con lo spettacolo delle 17.00.