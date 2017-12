Concerti nelle chiese del centro storico: così Genova attende il 2018

Cori e musicisti locali si esibiranno nella suggestiva cornice delle chiese del centro storico genovese

Genova - Il 2017 si chiude in musica. Nei pomeriggi di venerdì 29 e sabato 30 dicembre le chiese del centro storico ospiteranno concerti di musica classica e canti della tradizione natalizia ligure.



Il Coro Monti Liguri, il Coro Femminile del Teatro Carlo Felice, il Coro Vocisulmare, il Coro Monte Bianco, la Filarmonica Pegliese, il Conservatorio Paganini, il Cycnus Coro Opera Festival si esibiranno nella suggestiva cornice delle antiche chiese genovesi: musica e arte da vivere nel periodo più magico dell'anno, in connubio da sempre indissolubile.



«Il prossimo sarà un weekend davvero coinvolgente grazie a cori, organi, orchestre, musicisti che renderanno particolarmente suggestive le chiese del centro Storico - dichiara l'assessore a Turismo, Commercio e Artigianato Paola Bordilli -. Quest'anno, in occasione delle festività, Genova si sta presentando nella sua veste più bella ai cittadini e ai tanti turisti che l'hanno scelta come meta. La sinergia con la Curia genovese, il teatro Carlo Felice, il Conservatorio Nicolò Paganini e molte realtà musicali locali ha permesso di realizzare un'operazione che mi sta molto a cuore, perché credo che la riscoperta delle chiese del nostro centro storico affiancata alla magia della musica possa davvero far vivere appieno la suggestione della nostra città. E' stata una bellissima collaborazione tra diverse realtà cittadine per la prima edizione di un appuntamento che contiamo di far diventare ricorrente e di estendere anche ad altre zone della città».



Molto soddisfatto di questa iniziativa è anche Nicolò Anselmi, parroco di Nostra Signora delle Vigne e vescovo ausiliare della Diocesi di Genova: «La presenza della Chiesa nel centro storico è una presenza profonda e attiva da secoli. Siamo contenti che il Comune di Genova stia contribuendo a valorizzare la nostra viva partecipazione anche nei confronti delle persone più deboli e bisognose».



«Siamo molto contenti di accogliere l'appello dell'amministrazione comunale, attraverso l'assessore Paola Bordilli, per partecipare a questo ciclo di concerti corali che saranno ospitati nelle chiese di Genova – dichiara il sovrintendente del Teatro Carlo Felice Maurizio Roi – È nostro dovere partecipare, anche perché il coro del Carlo Felice è una formazione di grande valore che stiamo cercando di promuovere anche nella sua attività specifica. Già quest'anno infatti abbiamo promosso un ciclo di concerti dal titolo "Coralmente" e desideriamo crescere ulteriormente».



Ecco il dettaglio degli appuntamenti:

Venerdì 29 ore 15.30 Chiesa San Donato

Concerto d’Organo del Maestro Agostino Chiossone

Johann Simon Mayr (1763 – 1845) Gran Preludio in sol minore

Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Pastorale BWV 590

Liebster Jesu, wir sind hier “Amatissimo Gesù, noi siamo qui”

Versione ornata BWV 731

Versione armonizzata BWV 373

O Mensch, bewein dein’ Sünde groß “Uomo, piangi la tua grande colpa”

Versione ornata BWV 622

Versione armonizzata BWV 402

Domenico Zipoli (1688 – 1726)

Canzona in re

Pastorale in sol

Al Postcommunio “Co’ Flauti”

Canzona in sol

Giovanni Battista Martini (1706 – 1784) Elevazione

Giuseppe Gherardeschi (1759 – 1815) Prima Suonata da Organo “Rondò”

Vincenzo Antonio Petrali (1832 – 1889) Elevazione in la bemolle maggiore

Ferdinando Angelo Maria Provesi (1770 – 1833) Sonata in do maggiore



Venerdì 29 ore 16 Basilica di San Siro

Ascolto Organistico eseguito dall’organista Luca Ferrari

Arcangelo Corelli - Concerto IX in Fa maggiore (adattato da Thomas Billington 1754 - 1832) (Preludio, largo - Allemanda, allegro – Corrente – vivace - Gavotta, allegro – Adagio - Minuetto, vivace)

Johann Kaspar Kerll- Ciaccona in Do maggiore (1627 – 1693)

Anonimo pistoiese del sec. XVIII Offertorio pastorale [Messa di Natale]

(Vivace – Largo – […] – […] – Vivace])

Nicolas Lebègue (1631 - 1702) Nöel “Puer nobis nascitur”

Benedetto Marcello (1686 - 1739) - Cantabile in Mi bemolle maggiore; - Sonata in Sol Maggiore

Arcangelo Corelli (1653 - 1713) - Pastorale dal Concerto VIII in Sol minore

(adattato da Thomas Billington 1754 - 1832)

Antonio de Cabezòn- D’où vient cela (canzone)(1510 - 1566)

Heinrich Scheidemann (1596 - 1663) Canzona in Fa maggiore

Theodor Grünberger (1756 - 1820) da “Nuove pastorali”

Al Kyrie: Preludio (Maestoso); - Dopo la Consacrazione (Andante con moto)

Dietrich Buxtehude - Toccata in Sol maggiore (1637 - 1707)

Ignazio Cirri(1711 - 1787)- Sonata III in Sol minore (Larghetto - Allegro)

Sonata VI in La maggiore (Andantino - Allegro)



Venerdì 29 ore 17.00 Chiesa di San Sisto

Coro Monti Liguri

Adeste Fideles Tradizionale portoghese, elab. E. Corbetta

Nenia Di Gesu’ Bambino arm. SAT

Mari’ Betlemme B. De Marzi

Le Dolomiti I. Varner, C. Moser

Le Stagioni Dell’Antola E. Derchi, A. Dodero

Valzer De Portofin P. Bozzo, A. Dodero

Ma Se Ghe Penso M. Cappello, A. Margutti, arm. E. Appiani

Oggi E’ Nato In Una Stalla ricostr. SAT (L. Pigarelli)

Ninna Nanna De Natale arm. Cauriol

I Pastöi tradiz. alta Val Polcevera – arm. A. Dodero

Madonnina Del Mare Trad. Trieste, arm. E. Appiani

Ave Maria Zeneize P. Bozzo, A. Dodero

Ave Maria, Mamma Du Segnu’ S. Fulgheri, arm. E. Appiani

E Dïsette De Zenö arm. Cauriol



Venerdì 29 ore 19.30 Basilica delle Vigne

Coro Femminile del Teatro Carlo Felice

Franco Sebastiani Direttore

Patrizia Priarone Pianoforte

Programma

Anselm Schubiger, Resonet in laudibus

Franz Schubert, Psalm 23 “Gott ist mein Hirt” D706

Felix Mendelssohn, “Veni, Domine” (da Drei Motetten op. 39)

Johannes Brahms, Ave Maria op. 12

Giuseppe Verdi, Laudi alla Vergine Maria (da “Quattro pezzi sacri”)

Benjamin Britten, A Ceremony of Carols



Venerdì 29 ore 17.30 Chiesa San Luca

Coro Vocisulmare

Programma

Hark! The Herald Angels Sing – F. Mendelssohn

Silent Night - F. Gruber

For The Beauty Of The Earth - J. Rutter

As Torrents In Summer - E. Elgar

Hear My Prayer - M. Hogan

Ave Maria - Cesar Franck

The First Nowell

The Ground - O.Gjeilo

Calme Des Nuits - C. Saint-Saens

Ave Maria No Morro - Herivelto De Oliveira Martins

La Peregrinacion (A La Huella) – A. Ramirez

O Holy Night - Minuit, Chrétiens

When You Believe - S. Schwartz



Sabato 30 ore 16.45 Oratorio San Filippo Neri

Antonella Fontana soprano e Andrea Giambelli contraltista

Al pianoforte: Francesca Prato

Violini: Federica Calcagno e Youliana Kissiova

Programma

Duetto: G.B. Pergolesi "Stabat Mater dolorosa" da Stabat Mater (soprano e contraltista)

J. Massenet "Ave Maria" sur la Mèditation de Thaïs (soprano)

G. Caccini "Ave Maria" (contraltista)

J.S. Bach "Quia Respexit" da Magnificat (soprano)

W.A. Mozart "Ave Verum Corpus" (contraltista)

G. Verdi "Ave Maria" dall'opera Otello (soprano)

G.F. Handel "Ombra mai fu" dall'opera Serse (contraltista)

Duetto: G.B. Pergolesi "Quando corpus morietur" da Stabat Mater (soprano e contraltista)



Sabato 30 ore 18.30 Basilica delle Vigne

Coro Monte Bianco

Programma

Adeste fideles (pop. – Arm. L. Cambiaso)

Ai preât (pop. – Arm. L. Pigarelli)

Improvviso (Bepi de Marzi)

Preghiera trentina (A. Goio – F. Mingozzi)

Signore delle cime (Bepi de Marzi)

Ave Maria zeneise (P. Bozzo / A. Dodero)

Puer natus (Antica lauda natalizia – Arm. G. Malatesta)

Campane a mezzanotte (B. Icardi)





Sabato 30 ore 15.00 Chiesa di San Luca

Filarmonica Pegliese

Programma

Riz Ortolani “Fratello Sole, Sorella Luna”

Tradizionale Natalizio “We Wish You A Merry Christmas”

Giuseppe Verdi “Va Pensiero” Dall’opera “Nabucco”

Canto Pastorale Natalizio “Il Bambino Divino”

Wolfgang Amadeus Mozart “Ave Verum Corpus K 618”

Edwin Hawkins “Oh Happy Day”

Irving Berlin “Bianco Natale”

Robert Burns “Valzer Delle Candele”

Bepi De Marzi “Signore Delle Cime”

Franz Xaver Gruber “Astro Del Ciel”

James Lord Pierpont “Jingle Bells”



Sabato 30 ore 15.30 Santuario Nostra Signora delle Grazie al Molo

Conservatorio Paganini

W. F. Bach Allegro in Mi minore per due flauti

Jacopo Famà, Francesco Pezzoli

J. S. Bach dalla Partita in La minore BWV 1013 per flauto solo, Allemande e Bourrée Anglaise

Giorgia Calcagno

W. A. Mozart Duetti da “Die Zauberflöte”

Jacopo Famà, Francesco Pezzoli

G. Ph. Telemann Fantasia in La minore N. 2 per flauto solo, Grave-Allegro, Adagio, Allegro

Francesco Pezzoli

F. Kuhlau dal Gran Duo Op. 39, Allegro Scherzando

Giorgia Calcagno, Francesco Pezzoli

S. Mercadante “Cara per te quest’anima”, Aria variata per flauto solo

Jacopo Famà

F. Kuhlau dal Gran Trio Op. 90 in Si minore, Allegro non troppo e Scherzo

Jacopo Famà, Giorgia Calcagno, Francesco Pezzoli

Encore: Stille Nacht per Trio di flauti

Giorgia Calcagno, Jacopo Famà, Francesco Pezzoli



Sabato 30 ore 16.00 Chiesa di San Sisto

Maestro Callai

Stefano Ferro

Ninna nanna - per coro

Exaltata est - per solo/coro

Hortus conclusus - per soli/coro

Vergine benedetta - per coro

Sub tuum praesidium - per solo

Piangi cor mio - per solo

Campodonico

Laetentu caeli - per solo/coro

Jesu mi - per coro

Calicem salutaris - per solo

Ecce quam bonum - per solo

Pedemonte

Pastorale - per organo

Parodi

Stetit Angelus - per solo



Sabato 30 ore 16.30 Basilica di San Siro

CYCNUS CORO OPERA FESTIVAL

Direttore Domenico Sorrenti

Organista Danilo Dellepiane

Programma

W.A. Mozart - Te Deum KV 141

Bach- Gounod - Ave Maria

D. Cimarosa - Magnificat

Adeste Fideles, canto gregoriano antico

Fermarono i cieli Sant'Alfonoso Maria Deliguori

Sancta Nox (Stille Nacht) - F. Gruber

Cantique de Noel- A. Adam

In Notte Placida - F. CouperIn

Ding, Dong, Merily - K. Davis

Derk the Hall - tradizionale

Tu Scendi dalle Stelle - Sant'Alfonso Maria De Liguori

Il ets ne - Tradizionale francese

Jingle Belles - Pierpont