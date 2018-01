Dal 23 gennaio al Duse «Mediterraneo»

Genova - Martedì 23 gennaio alle ore 20.30 debutta al Teatro Duse “MEDITERRANEO”, prodotto dal Teatro Stabile di Genova, scritto, diretto e interpretato da Pino Petruzzelli, con le musiche live dei Radiodervish.



“MEDITERRANEO”, il nuovo spettacolo di Pino Petruzzelli, è ispirato alla figura di Predrag Matvejevic e alla sua opera più nota ed apprezzata (tradotta in decine di lingue): Breviario Mediterraneo, vera e propria biografia di questo grande “lago salato”, nonché una miniera di notizie di carattere antropologico, geografico e storico, sulle civiltà che hanno vissuto e talvolta combattuto su quelle sponde. In “MEDITERRANEO” l’attore e autore brindisino, ormai genovese d’adozione, ha scelto di percorrere le antiche rotte dei commerci, di fermarsi nei porti, nelle piazze, nelle osterie fra il Bosforo e la Sicilia, fra Creta e Tunisi, per collezionare storie, ricordi di personaggi noti e meno noti, protagonisti di avventure incredibili. Un viaggio multisensoriale, attraverso i colori e gli odori del mare nostrum, alla scoperta di genti, memorie, miti e tradizioni, che trova il suo ultimo approdo in teatro, nella scrittura e nell’interpretazione di Petruzzelli, nelle sue capacità affabulatorie sostenute e contrappuntate dalle musiche eseguite dal vivo dei Radiodervish, formazione di musica etnica e world che in oltre vent’anni di attività può vantare collaborazioni con Franco Battiato, Nicola Piovani, Lorenzo Cherubini, Stewart Copeland e Noa.



“MEDITERRANEO” è in scena al Teatro Duse dal 23 al 28 gennaio, dal martedì al sabato alle ore 20.30, domenica alle ore 16. La recita del giovedì inizia alle 19.30.