Dal 30 gennaio alla Corte «Il sorpasso»

Genova - Martedì 30 gennaio alle ore 20.30 debutta al Teatro della Corte “IL SORPASSO”, la prima trasposizione teatrale del film culti diretto da Dino Risi. Lo spettacolo, prodotto da Bananas srl con ABC Produzioni, Teatro Arte e Marche Teatro, è interpretato Giuseppe Zeno (nel ruolo che fu di Vittorio Gassmann) e Luca Di Giovanni (in quello di Jean-Luis Trintignant) e da Cristiana Vaccaro, Marco Prosperini, Simone Pieroni, Pietro Casella, Francesco Lattarulo, Marial Bajma Riva e da una Lancia Aurelia, per la regia di Guglielmo Ferro. L’adattamento teatrale è di Micaela Miano, le musiche originali sono di Massimiliano Pace, la scenografia di Alessandro Chiti, i costumi di Françoise Raybaud.



La storia è nota: la mattina di Ferragosto, in una Roma deserta, Bruno, quarantaduenne vigoroso e cialtrone, al volante della sua Lancia Aurelia vaga alla ricerca di un pacchetto di sigarette e di un telefono pubblico. Lo accoglie in casa Roberto Mariani, timidissimo studente di legge rimasto in città per preparare gli esami. Dopo la telefonata, Bruno propone a Roberto di fargli compagnia: il ragazzo è titubante ma l’invadenza e l’insistenza di Bruno lo trascinano fuori casa. E’ l’inizio di un viaggio di una coppia di “amici occasionali” che fra visite a parenti, ex mogli e figlie, prevaricazioni e tentativi di fuga, li vedrà confrontarsi e scontrarsi in una road comedy psicologica a bordo di una fiammante spider, testimone di un affresco agrodolce nell’Italia del boom economico. Per Bruno forse è l’ultima occasione di riordinare il proprio passato, prendendosi un po’ di responsabilità. Per Roberto è un viaggio iniziatico per dissolvere i propri timori, guardare negli occhi la vita ed affrontarla con più coraggio.



“IL SORPASSO” è in scena da martedì 30 a domenica 4 febbraio al Teatro della Corte. Lo spettacolo è in scena dal martedì al sabato alle ore 20.30; domenica ore 16. La recita del giovedì inizia alle 19.30.