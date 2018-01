Domenica al Teatro dell´Archivolto «Jiffy’s Bounce»

Genova - Si intitola Chitarre in jazz il concerto dei Jiffy’s Bounce, che si esibiranno sul palco del Teatro dell’Archivolto domenica 14 gennaio alle ore 10.30 all’interno della rassegna Jazz’n’breakfast. Come di consueto il concerto è abbinato alla colazione, che sarà servita nel bar del teatro a partire dalle ore 9.30 (concerto + colazione 7 euro).



Jiffy’s Bounce è un duo composto da due chitarristi, Vieri Sturlini e Pietro Guarracino, che suonano insieme da oltre dieci anni. Il pubblico dell’Archivolto ha avuto modo di conoscerli in occasione dello spettacolo Quello che non ho: sono loro, infatti, insieme a Giua, i musicisti che accompagnano Neri Marcorè con cori e chitarre.



Il repertorio che propongono nei propri concerti è distante dal viaggio musicale dedicato a Fabrizio De André che caratterizza Quello che non ho (che ricordiamo sarà di nuovo presentato a Genova al Teatro della Corte dal 13 al 18 febbraio). Jiffy’s Bounce è votato al jazz, pur non disdegnando brani di autori più prettamente pop come i Beatles, Stevie Wonder, Sting o Michael Jackson. Nei concerti del duo si va da standard classici della prima metà del Novecento come Fly Me to the Moon, There will be Another You, In the Mood, Four, ad altri più recenti come Bluesette, Moment’s Notice, Falling Grace. Le incursioni nel territorio pop rock saranno a sorpresa, dato che le scalette di Jiffy’s Bounce si arricchiscono spesso di idee estemporanee, dando ad ogni esibizione un carattere di novità e sperimentazione.



L’appuntamento è quindi per domenica mattina alle 10.30.