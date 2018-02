Dori Ghezzi si confessa: «De André mi ha tradita, era innamorato di Genova»

Genova - Quasi 500 studenti provenienti dalle scuole di tutta la Liguria hanno partecipato alla proiezione speciale e gratuita al Teatro Duse del film su «Fabrizio De Andrè – Principe Libero», voluta dalla Regione Liguria per tutte le scuole che hanno preso parte al progetto «Cantautori nelle scuole», in anticipo sulla diretta Rai che ha concesso tutto il film.



Prima della proiezione, sul palco, insieme a Dori Ghezzi, sono intervenuti alcuni attori del film tra cui Davide Iacopini, nel ruolo del fratello Mauro, Gianluca Gobbi, nel ruolo di Paolo Villaggio, gli sceneggiatori Francesca Serafini e Giordano Meacci, Simone Costa nel ruolo del figlio Cristiano, oltre ai critici musicali Marco Ansaldo e Renato Tortarolo, all’assessore regionale alla cultura e alla professoressa Margherita Rubino per una presentazione e un dialogo con i ragazzi. Presente anche l’attore Neri Marcorè che debutta al Teatro della Corte con lo spettacolo «Quello che non ho» incentrato sulla figura di De Andrè.



La serata rappresenta un ulteriore tassello del progetto «Cantautori nelle Scuole» che si è esteso in tutta la Regione per offrire agli studenti una lezione su De Andrè e di riflesso sugli altri cantautori genovesi. In film condensa tutta la storia di Faber, le sue parole e la sua forza umana. Ed è stata una grande opportunità, per le classi, poterlo vedere, insieme a Dori Ghezzi, il cui ruolo è evidenziato molto bene nella pellicola da cui sono emerse le connessioni e gli scambi tra Fabrizio e gli altri cantautori e artisti genovesi come Villaggio e Tenco.



«Io sono stata tradita da Fabrizio perché lui ha sempre sostenuto Genova è mia moglie, e io che devo dire? - ha dichiarato Dori Ghezzi - Comunque non ero gelosa neanche per sogno, meno male. Mi è andata bene