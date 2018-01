Genova - Il mondo della musica piange Dolores O'Riordan, la leader dei Cranberries venuta a mancare in queste ore. La cantante si trovava a Londra per alcune registrazioni quando, per motivi non resi pubblici, è spirata improvvisamente a soli 46 anni. Dalla seconda parte degli anni Duemila l'artista originaria di Limerick in Irlanda aveva intrapreso una carriera solista.



Il grande successo era arrivato negli anni Novanta con i Cranberries dopo l'uscita del disco No Need to Argue e del singolo "Zombie". In totale si stima che la band abbia venduto più di 40 milioni di dischi. La scorsa estate il gruppo aveva annullato parte del tour europeo tra cui le date di Firenze e Milano.