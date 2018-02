Enzo Polidoro e Didi Mazzilli ad Arenzano con «Zuulander... laugh is cool»

Genova - Sabato 24 febbraio alle ore 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano, in via Marconi 165, andrà in scena, direttamente dal noto programma tv Colorado Café, "Zuulander... laugh is cool" di e con Enzo Polidoro e Didi Mazzilli.



Prendendo spunto dal famoso film "quasi" omonimo, in "Zuulander" il mondo della moda, del design, del fashion e di tutto ciò che è di tendenza verrà messo a nudo, non solo a parole.



I due "cialtroni" da palcoscenico Enzo Polidoro e Didi Mazzilli, titolari dell'agenzia Zuulander, cercheranno di scovare talenti che si sfideranno in improbabili passerelle in stile demenziale ed in performance artistiche molto trendy (o forse no), saccheggiando il loro vasto repertorio comico.



Il variopinto show ospiterà tutte le forme di spettacolo, dall'illusionismo al cabaret fino ad arrivare alla danza.



Insomma: la moda, il design, il luxury, il camouflage, il prêt-à-porter, la haute couture, il paracamoscio style: tutto questo verrà dissacrato in un modo mai visto.