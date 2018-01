Epifania all’insegna della #Piolamania a Palazzo Lomellino

Genova - Sarà visitabile fino a domenica 7 gennaio a Palazzo Lomellino, gioiello di proprietà privata di Via Garibaldi 7, la mostra "Domenico Piola 1628-1703 Percorsi di pittura barocca", la prima monografica dedicata al poliedrico artista del barocco genovese che ha riscosso un grande successo da parte del pubblico nazionale e internazionale, contando oltre 4.000 visitatori.



Ancora pochi giorni per visitare l'esposizione diffusa, che dalle quattro sale di Palazzo Nicolosio Lomellino, con 50 opere alcune delle quali inedite, si dirama in un percorso che coinvolge un ulteriore centinaio di opere tra le collezioni dei Musei di Strada Nuova e altre sedi museali pubbliche e private della città.



In occasione dell'ultimo weekend, sabato 6 e domenica 7 gennaio 2018 Palazzo Lomellino sarà aperto al pubblico dalle 10.00 alle 18.00, con visite guidate alla mostra e all'incantevole Giardino Segreto. Le visite guidate partiranno nell'atrio del Palazzo alle ore 11, 14.30 e 16.



«Siamo molto orgogliosi del riscontro che abbiamo ricevuto dal pubblico, italiano ed estero, che in questi mesi ha saputo cogliere e apprezzare il valore artistico e scientifico della mostra. Un evento unico che per la prima volta ha raccolto la produzione di Domenico Piola, presentando la grande forza espressiva e i fasti pittorici di uno dei principali interpreti della cultura barocca, che a metà del Seicento e fino alla fine del secolo ha detenuto il monopolio incontrastato nel campo di tutte le arti, diventando regista a Genova dei maggiori cantieri ad affresco», ha commentato Daniele Sanguineti, curatore della mostra».



«Un ringraziamento particolare va a tutti coloro che hanno reso possibile il successo di questo evento, appuntamento cruciale per la stagione culturale genovese dell'inverno 2017/18, che ha saputo confermare ancora una volta l'importanza e la centralità di Palazzo Lomellino nella scena artistica e culturale della città – ha sottolineato Matteo Bruzzo, Presidente Associazione Palazzo Nicolosio Lomellino – Ringrazio quindi l'Università degli Studi di Genova e i Musei di Strada Nuova, per la loro preziosa collaborazione, Compagnia di San Paolo, che ha sostenuto l'evento confermandone il valore, il Comune di Genova, Regione Liguria e tutti gli altri partner e sponsor tecnici che ci hanno accompagnato in questo percorso».