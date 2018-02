Ermal Meta alla Feltrinelli: «Che fascino Genova! De Andrè mi ha ispirato...»

Genova - Un febbricitante Ermal Meta si presenta alla Feltrinelli di Genova per l'evento firmacopie. «Dopo Sanremo le cose stanno andando molto bene, febbre a parte» scherza il cantautore. «Sia in radio che nelle vendite dei dischi, ma soprattutto sta andando molto bene con le persone, che è la cosa che più conta».



Occasione, quella odierna, per presentare a Genova il nuovo album "Non abbiamo armi". «Sono dodici canzoni, dodici fotografie. Dodici momenti di vita che raccontano il 2017, un anno molto denso di stimoli. È stato un anno molto vario dal punto di vista emotivo, questa varietà si avverte anche all'interno delle canzoni».



Accoglienza da vera star per l'artista, molti fan campeggiavano allo store già delle prime ore mattutine. «Il mio rapporto con Genova è musicale. La scuola genovese è una scuola importantissima, che tutti noi abbiamo studiato. Il mio primo videoclip con la mia vecchia band ("La fame di Camilla") è stato girato a Genova. Il mio fan club è ligure. Genova è una città che ha un fascino incredibile sotto molti aspetti. Chi mi ha ispirato di più tra i cantanti genovesi? Banale dirlo, sicuramente De André».



L'anno scorso il terzo posto, quest'anno la vittoria a Sanremo, ma dietro l'angolo c'è l'Eurovision. «Devo dire che questi due anni sono stati molto rapidi, molto veloci e molto densi di risultati. L'anno scorso arrivavo al Festival praticamente in sordina, ed è la cosa che di solito preferisco. Però l'affetto delle persone fa sempre molto rumore. E questo è un gran bel rumore».



È diventato subito virale il filmato di un piccolo fan, che lo stesso Meta ha pubblicato negli scorsi giorni sui social. Il piccolo Giuseppe ha accettato l'invito di cantare assieme al vincitore di Sanremo. «Canterà con me ad Assago. Mi è arrivato questo video qualche giorno fa da un'amica. Suonare in quel modo e con quell'intensità è una cosa bella. Mi ha colpito fin da subito».



A margine dell'intervista è tempo poi di smentire la falsa notizia messa in giro, che parlava di una relazione con Fabrizio Moro. «Perché creare notizie che non esistono?» si domanda il cantante di origine albanese. «Io ho fatto una battuta a una pagina di Instagram, dicendo che con Fabrizio ci vogliamo bene ma non così tanto. Il fatto che sia diventata una notizia, mi fa ridere da una parte però mi preoccupa dall'altra. Siamo assolutamente eterosessuali. Se fosse il contrario sarei il primo ad annunciarlo con gioia e serenità, perché non c'è niente di male».