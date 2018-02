FAI Genova, oggi prima apertura mensile di Palazzo San Giorgio

Genova - Palazzo San Giorgio - costruito nel 1260 come primo edificio pubblico e oggi sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale - apre al pubblico il primo sabato di ogni mese con visite guidate a cura dei volontari della Delegazione FAI Genova. Oggi subito sold out il primo appuntamento.



Grazie alla collaborazione tra FAI Genova e Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, volta alla valorizzazione, alla promozione e all’accessibilità del Palazzo, cittadini genovesi e turisti avranno l’occasione di scoprire il patrimonio artistico e culturale di uno dei luoghi simbolo del porto e della città.



Costruito intorno alla metà del XIII secolo su commissione del Capitano del Popolo Guglielmo Boccanegra come sede del potere politico nella Genova medievale, il Palazzo è stato sede del Comune, della Dogana, del Banco San Giorgio e persino carcere che ha visto recluso Marco Polo, prigioniero della Repubblica di Genova nel 1298.



Dalle grandi sale delle Compere e del Capitano, all’imponente scalone di rappresentanza, al Loggiato e alla “Manica Lunga”, le visite guidate sottolineeranno il valore architettonico-culturale del Palazzo attraverso le tappe più significative della sua storia: l’intuizione della banca, i padri del porto e della Repubblica, i documenti sulla bandiera, i Grimaldi e la “Madonna Regina”.



Palazzo San Giorgio rientra così nel Progetto nazionale “Beni promossi dai volontari FAI”: luoghi di particolare interesse storico e culturale che le Delegazioni regionali del Fondo Ambientale Italiano si impegnano a far conoscere, aprendoli ad eventi e iniziative di valorizzazione e promozione. I prossimi appuntamenti in calendario per il 2018 sono sabato 3 marzo, sabato 7 aprile, sabato 5 maggio.