Falsi Modigliani, Sgarbi: «Artista trabocchetto»

Genova - Con il suo stile pungente e dissacrante, Vittorio Sgarbi commenta senza troppe parole quello che ormai è diventato un caso che sta letteralmente girando il mondo. Proprio nella giornata di oggi avverrà l'incontro tra il direttore generale di Palazzo Ducale Pietro Da Passano, il presidente della Fondazione Bizzarri e il presidente di Assoutenti Furio Truzzi per discutere sulla questione rimborsi.



Dopo averlo contattato in esclusiva su Genova Post, il critico d'arte non si sbilancia sulla mostra e definisce Modigliani un «artista trabocchetto».



«Io non me ne sono mai occupato - prosegue - C'è questa mania di tirare fuori i falsi che non troviamo con altri artisti e poi la gente si diverte così. Non ho neanche visto la mostra quindi non posso esprimermi». Un artista definito quindi come facile preda dei falsi secondo Sgarbi che conclude «Io comunque so riconoscere un quadro di Modigliani vero da uno falso, però a me non hanno chiamato».



Intanto si fa notare che per una delle tele provenienti dalla collezione Pasquinelli c’è addirittura un certificato di autenticità del ministero italiano. Il curatore Chiappini continua a sottolineare la sua tesi: «Io, fino a prova contraria, resto dell’idea che le opere siano buone. E la storia delle cornici è ridicola».