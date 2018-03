Federica Fontana e i figli ospiti speciali dell´Acquario per la Notte di Spongebob

Genova - Federica Fontana, insieme ai figli Sofia e Noè, ha vissuto una notte in fondo agli abissi nella stanza di Spongebob allestita all’interno dell’Acquario di Genova di fronte alla vasca dei delfini. Federica è arrivata intorno alle 15 ed insieme ad una guida ha visitato l’acquario, incontrato da vicino un cucciolo di lamantino nato da poche settimane e scoperto tutti i segreti degli abissi. In seguito, ha cenato di fronte alla vasca dei delfini in una location unica e suggestiva. Dopo cena sono stati tutti accompagnati da una delle biologhe specializzate per una visita notturna, tutti muniti di torcia, alla scoperta delle abitudini notturne degli animali marini.

Domenica la sveglia è stata molto presto per il tour mattutino “Apri l’Acquario con noi” per assistere insieme allo staff autorizzato le procedure di apertura dell’Acquario più grande d’Europa!



“È stata un’esperienza magnifica, non avrei mai pensato di dormire in una stanza vera di Spongebob sotto l’acqua. Vedere i delfini nuotare tutta la notte è stato sorprendente e dormire non è stato facile, non volevamo perdere nessun attimo di questa fantastica notte”. – ha commentato Federica Fontana.