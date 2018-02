Fiera di Genova: dal 16 al 19 febbraio arriva ArteGenova

Genova - Dal 16 al 19 febbraio con ArteGenova la città ospita, per il quattordicesimo anno consecutivo, nel padiglione Blu del quartiere fieristico, quattro giorni di mostre, eventi, presentazioni per un’immersione totale nell’arte moderna e contemporanea: da quella già consacrata a quella emergente, con opere capaci di solleticare i collezionisti più attenti e di stimolare l’istinto alla scoperta nei molti appassionati. Circa 150 gli espositori presenti con le opere di oltre mille artisti; un’intera sezione, C.A.T.S. - Contemporary Art Talent Show, dedicata proprio ai talenti emergenti con opere sotto i cinquemila euro.



Nella scorsa edizione si sono visti in Fiera a Genova più di 20.000 persone tra esperti del settore, collezionisti, appassionati e semplici curiosi, a conferma della doppia vocazione di ArteGenova: da un lato appuntamento irrinunciabile per chi vuole investire nell’arte, dall’altro grande manifestazione di pubblico che ogni anno contribuisce ad avvicinare migliaia di visitatori ai “grandi” dell’Arte Moderna e Contemporanea. Altissimo il livello degli espositori che hanno proposto ai visitatori una selezione raffinatissima di opere dai primi del Novecento fino ai giorni nostri. Si potranno così ammirare opere uniche riunite tutte insieme per l’occasione, alcune dall’inestimabile valore museale a partire da Lucio Fontana, Giorgio De Chirico, Giacomo Balla, Alberto Burri, Carlo Carrà, Agostino Bonalumi, Mario Sironi, Giorgio Morandi, Mario Schifano, Arnaldo Pomodoro, Alighiero Boetti, Paul Jenkins, fino ad arrivare a Mimmo Rotella, e Christo.



Importante è anche la presenza di artisti in crescita nelle valutazioni, crescita che dà ai collezionisti una soddisfacente resa economica. Arte è soprattutto cultura, ma anche investimento dove l’aspetto economico sicuramente non è prescindibile, almeno in una Artefiera, da quello culturale.



Pertanto, oltre il piacere di “gustare” circa 7000 opere presenti in esposizione, c’è il piacere di acquistare opere che sicuramente possono dare, nel breve/medio tempo, una resa economica sicuramente superiore, agli investimenti tradizionali, come l’immobiliare e il mercato azionario, che negli ultimi anni hanno accusato perdite considerevoli.



Anche quest’anno non mancherà, come detto in precedenza, Contemporary Art Talent Show. Il progetto di Arte Under 5000 messo a punto dagli organizzatori di ArteGenova per favorire la produzione artistica e incentivare tra il pubblico di collezionisti la conoscenza dei talenti emergenti, dinamizzare il mercato dell’arte attuale proponendo opere d’autore ad un prezzo contenuto e generare spazi nuovi e altamente comunicativi in cui ogni realtà artistica possa valorizzare le proprie creazioni. A C.A.T.S. 2018 partecipano circa ottanta realtà tra gallerie, associazioni, artisti indipendenti e collettivi, con opere dal costo inferiore ai 5000 euro. Contemporary Art Talent Show si rivolge in particolare a un pubblico giovane, offrendosi come laboratorio creativo capace di offrire una visione più ampia sulla realtà artistica contemporanea. C.A.T.S. rappresenta il cuore delle iniziative di ArteGenova con un fitto programma di incontri e performance.



Genova, città la cui provincia conta 900.000 abitanti, si è sempre dimostrata molto sensibile all’arte moderna e contemporanea: testimoni ne sono la presenza nel capoluogo ligure di numerose gallerie d’arte e le sempre più frequenti iniziative artistiche promosse dalla cittadinanza. L’ottima posizione strategica della città, da sempre fulcro dell’ attività portuale del Paese, millenario crocevia verso Milano, Torino, Bologna, Firenze, richiama visitatori e collezionisti anche dalla vicinissima Francia e dalla Svizzera, per non parlare della straordinaria visibilità di cui beneficerà la Mostra, grazie ad un piano media messo a punto e perfezionato ogni anno, coinvolgendo i quotidiani nazionali e locali, la pubblicità sulle riviste specializzate, sulle radio locali e nazionali, le affissioni nelle maggiori città italiane, compresa la pubblicità dinamica sui bus cittadini, oltre alla preziosità di un sito internet visitato tutto l’anno, che registra centinaia di migliaia di contatti nei giorni a ridosso della fiera.



Anche per questa quattordicesima edizione ArteGenova verrà ospitata all’interno dello spettacolare padiglione Blu del quartiere fieristico di Genova. Progettato da Atelier Jean Nouvel e inaugurato nel 2009, nasce dalla composizione atipica del quartiere fieristico, tra padiglioni, grandi marine e ampie superfici all'aperto. L’edificio, interamente in vetro e acciaio, offre ai visitatori una vista sul mare davvero mozzafiato.



ArteGenova, nata dall’esperienza e dalla professionalità di N.E.F., si presenta anche quest’anno con un format ampiamente accreditato dalla fiducia di espositori, investitori e pubblico, coniugando il carattere economico proprio del mercato artistico all’alto livello qualitativo della proposta culturale.



Da venerdì 16 a lunedì 19 febbraio



Orari: da venerdì 16 a domenica 18 febbraio dalle 10.00 alle 20.00



Lunedì 19 febbraio dalle 10.00 alle 13.00