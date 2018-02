Genova come Praga e Vienna: le chiese aprono le porte alla musica classica

Dopo il successo di Capodanno, torna l'appuntamento con "Chiese in Musica"

Genova - Dopo il grande successo di pubblico dello scorso Capodanno, quando le chiese del centro storico hanno ospitato concerti di musica classica e canti della tradizione natalizia, il Comune di Genova vuole chiamare a raccolta, assieme alla Curia genovese, i cori e le tante realtà musicali della città domani (lunedì 26 febbraio) alle ore 18.15 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi.



«L'intenzione è di poterlo replicare come appuntamento fisso, in modo che Genova in determinati weekend diventi come Praga e come Vienna, quelle città che offrono la musica nelle chiese storiche ricche di tradizione e cultura» spiega Paola Bordilli. L'assessore al Turismo e al Commercio lancia l'appello: «La musica sarà ovviamente sacra e l'invito si rivolge a tutte le realtà musicali della nostra città».



Come ha dimostrato il successo dell’edizione natalizia, la magia della musica e la suggestione delle chiese genovesi possono diventare un mix vincente per coinvolgere i tanti turisti che visitano Genova, ma anche per appassionare i genovesi alle bellezze del nostro centro storico. Nel contempo, la proposta permetterà di valorizzare le molte realtà musicali che, con impegno e passione, arricchiscono la nostra città.