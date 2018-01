Genova protagonista della trasmissione di Sky Uno «4 Ristoranti»

Genova - La quarta stagione di "Alessandro Borghese - 4 Ristoranti", il cooking show con lo chef giramondo Alessandro Borghese, prende il via dal centro storico di Genova. Alta la posta in palio: il titolo di "migliore ristorante dei caruggi", oltre a un premio di 5000 euro da reinvestire nel locale. L'appuntamento è per domani alle ore 21.15 su Sky Uno



I concorrenti in lizza, scelti dalla redazione del programma, sono il "20Tre", "Le Cantine Squarciafico", il "C'era una volta" e il "MOA - Cashmere & Lobster". Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso un "bollino" 4 RISTORANTI esposto all'esterno, una rete di locali testati da chi se ne intende: i ristoratori stessi.



Come previsto dal format della trasmissione, i 4 ristoratori si sfideranno, ognuno valutando gli altri tre concorrenti su location, menu, servizio e conto. Alessandro Borghese, dopo essere entrato nelle cucine e guardato dove gli altri non possono guardare, aggiungerà alla valutazione degli sfidanti il suo voto, che potrà confermare o ribaltare il risultato finale. E, non mancherà una novità: da questa edizione, lo chef ha a disposizione un bonus di 5 punti che gli permette di giudicare un elemento in più e che rende la sfida ancora più imprevedibile.