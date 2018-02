Giornata Internazionale della Guida Turistica: visite guidate a costo zero

Si parte domani, poi si raddoppia sabato 24 e domenica 25 febbraio

Genova - Come ogni 21 febbraio che si rispetti, il mondo intero celebra la "Giornata Internazionale della Guida Turistica". La Liguria non si pone freni e raddoppia l’offerta: visite guidate a costo zero non solo per la giornata di domani, ma anche per sabato 24 e domenica 25 febbraio.



Da Savona a La Spezia, passando per Genova: il pacchetto è ampio e variegato, con un focus particolare sui preziosi teatri storici della nostra regione.



Si parte domani a Sarzana con la visita guidata del Teatro degli Impavidi e si prosegue sabato 24 con una nuova proposizione del teatro spezzino. Giornata di sabato che vedrà protagonista anche Camogli con la visita guidata al Teatro Sociale e al Museo Marinaro, mentre a Voltri sarà la volta del teatro settecentesco di Villa Duchessa di Galliera.



Si chiude domenica 25 con il pacchetto che propone le visite guidate del Teatro Civico di La Spezia, i teatri storici di Savona (tra cui Palazzo Sisto IV, cuore della ricostruzione ottocentesca) e i teatri a Genova nei secoli passati (Teatro della Tosse, Teatrino Rissone e Teatro Altrove).



L’iniziativa, promossa in Italia dall'Associazione Nazionale Guide Turistiche, prevede una raccolta di donazioni per lavori di restauro di beni artistici o culturali del nostro territorio.



© FOTO DI GENOVA.ERASUPERBA.IT