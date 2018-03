Giornate Mazziniane 2018: il programma delle celebrazioni

Genova - Sabato 17 marzo, in occasione della ricorrenza del 146° anniversario della morte di Giuseppe Mazzini, si celebra la Giornata dell'Unità Nazionale, della Costituzione, dell'Inno e della Bandiera.



Le commemorazioni prenderanno il via alle ore 10 nel cimitero monumentale di Staglieno, presso la tomba di Giuseppe Mazzini. Alla deposizione di corone seguiranno gli interventi delle autorità e l'esecuzione dell'Inno di Mameli da parte della Filarmonica Sestrese.



In rappresentanza del Sindaco di Genova sarà presente il vicesindaco Stefano Balleari.



Il museo del Risorgimento di via Lomellini 11 offrirà un'apertura straordinaria e gratuita del percorso museale dalle ore 9.30 alle 18.30. Nello stesso pomeriggio si svolgerà un concerto a cura della Camerata Musicale Ligure, dedicato a Gioacchino Rossini, in occasione dell'Anno Rossiniano nel 150° anniversario della scomparsa.



A causa della limitata capienza della sala è richiesta la prenotazione presso la biglietteria del museo. Il concerto sarà ripetuto due volte, alle ore 16 e alle ore 17.30 occorrerà quindi prenotarsi per uno dei due turni.