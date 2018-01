Il direttore del Ducale: «Modigliani falsi? Verrete rimborsati»

Genova - Un Pietro Da Passano profondamente amareggiato si presenta ai nostri microfoni quest’oggi. Il direttore di Palazzo Ducale, dopo il sequestro delle 20 opere di Modigliani ritenute false, prova in qualche modo a spiegare l’accaduto. «Questa è una mostra che noi abbiamo importato chiavi in mano da Mondomostre Skira, che è un partner affidabile e uno dei più importanti in Europa. Noi avevamo tutte le garanzie da parte loro, quindi non abbiamo avuto il men che minimo dubbio sul fatto che potessero esserci dei falsi».



Il direttore non dà nulla per scontato. «Leggo che alcuni sono stati definiti dichiaratamente falsi, forse varrebbe la pena essere un po’ più prudenti prima di dare sentenze. Fino ad ora è una consulenza di parte della procura, poi ci dovrà essere un procedimento con il quale verrà stabilito se effettivamente si tratta di opere false. In tal caso Palazzo Ducale si costituirà parte civile per avere un rimborso del danno d’immagine che ha avuto».



«In realtà il business non è di Palazzo Ducale, ma di Mondomostre Skira» ammette Da Passano. «Sono loro i titolari della bigliettazione, noi abbiamo contribuito in piccolissima parte alla realizzazione. Rimborso dei biglietti? Siamo in contatto con Assoutenti e cercheremo una strada per far sì che le persone vengano rimborsate. Prima però bisogna appurare il fatto che si tratti davvero di opere false. Immagino che, dal punto di vista di Skira, il fatto di rimborsare adesso i biglietti con un procedimento in corso potrebbe voler dire un’ammissione di colpevolezza. Non c’è dubbio che nessuno ha intenzione di lucrare su qualcosa di non voluto. Certamente posso assicurare che in tal caso saranno tutti rimborsati» conclude lo stesso.