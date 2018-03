Il progetto «Musei Accessibili per le Persone Sorde» sbarca al Galata

Genova - Il progetto MAPS – Musei Accessibili per le Persone Sorde – continua il suo viaggio in giro per l’Italia! Dopo le tappe a Trento e Firenze, il corso di formazione destinato ai giovani sordi sbarca a Genova. Il 10 e l’11 marzo saremo al Galata Museo del Mare per le lezioni e i laboratori sull’accessibilità museale.



I docenti si alterneranno con le loro lezioni durante tutto il weekend per trasmettere ai partecipanti nozioni, linguaggio, tecniche e strategie per l’accessibilità museale, in particolare in riferimento alle persone sorde. L’obiettivo principale del corso di formazione MAPS è stimolare i giovani sordi ad acquisire le competenze necessarie per partecipare attivamente alla vita culturale del Paese e diventare i protagonisti dell’accessibilità.



Il Progetto MAPS, che si svilupperà durante tutto il 2018, rientra nelle attività per l’Anno Europeo del Patrimonio Culturale. L’obiettivo dell’Anno è quello di incoraggiare il maggior numero di persone a scoprire e lasciarsi coinvolgere dal patrimonio culturale dell’Europa e rafforzare il senso di appartenenza a un comune spazio europeo. Per raggiungere tale obiettivo, per far sì che il patrimonio culturale sia davvero di tutti, crediamo che l’accessibilità debba essere uno dei temi chiave dell’Anno.