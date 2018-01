Il weekend dell´Epifania all´Acquario di Genova

Genova - Con i weekend dell’Epifania, l’Acquario di Genova conclude i festeggiamenti per condividere con il pubblico la magia delle feste nella suggestiva atmosfera dei fondali marini.



Fino a domenica 7 gennaio l’Acquario vestito a festa accoglie il pubblico con tante iniziative: dal concorso on line “Calendario dell’Avvento 2017”, che mette il palio ogni giorno le esperienze edutainment alla Notte con gli squali di venerdì 5 gennaio, dai percorsi di approfondimento all’esclusiva Cena emozionale “in fondo al mare” di sabato 6 gennaio per finire con Paleoaquarium, ormai parte integrante del percorso di visita alle vasche con un approfondimento sulle creature marine ai tempi dei dinosauri.



Fino al 7 gennaio chi acquista il biglietto dell’Acquario adulti e ragazzi on line e viene contestualmente in visita, riceve in regalo l’ingresso alla Biosfera.



L’Acquario solo o combinato con le altre strutture del mondo AcquarioVillage diventa anche un’idea regalo da mettere nella calza della Befana. Le strenne possono essere regalate direttamente dal sito www.acquariodigenova.it.



Tutte le informazioni e le novità dell’Acquario di Genova sono consultabili online su www.acquariodigenova.it e sui profili social Facebook, Twitter, Instagram, Youtube.