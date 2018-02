Kryptòs, al Museo Doria i segreti del mimetismo animale

Genova - Dal 10 febbraio al 2 settembre 2018 allestita, nel Museo di Storia Naturale "Giacomo Doria", la mostra Kryptòs. Inganno e mimetismo nel mondo animale che presenta le straordinarie strategie attuate da creature viventi sorprendenti e poco conosciute per sopravvivere nel loro habitat.



Emanuele Biggi, naturalista, fotografo di conservazione e da cinque anni conduce con Sveva Sagramola la trasmissione televisiva Geo, e Francesco Tomasinelli, biologo, giornalista, divulgatore scientifico sono i curatori di Kryptòs. A loro si devono le oltre 100 immagini fotografiche di grande formato, con didascalie in italiano e inglese, e i video, uno dei quali della durata di 20 minuti è “trova l’animale”: i visitatori dovranno scoprire, fra rocce, sabbia e foglie, qual è l’animale.



“L’arte di nascondersi e quella di apparire, perché a volte mettersi in mostra è meglio che nascondersi, sono le due anime del mimetismo animale” spiega Emanuele Biggi.



Il percorso è organizzato in tre sezioni: la prima esamina gli adattamenti che gli animali hanno messo a punto per scomparire negli ambienti dove vivono. La seconda mostra le variopinte colorazioni di avvertimento e le forme di inganno più raffinate.



Nella terza, infine, si prendono in considerazione i diversi modi con cui gli animali vedono il mondo e il perché di alcune curiose livree.



La mostra si chiude il prossimo 2 settembre.



INFO



Orario

da martedì a domenica dalle 10 alle 18



Biglietti

intero 6 €, ridotto 4 € (età tra 3 e 14 anni, disabili, over 65)

scolaresche 3 € a studente

gratuito per cittadini UE da 0 a 3 anni, insegnanti accompagnatori di scolaresche, accompagnatori disabili.