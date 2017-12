L´Hip Hop Festival porterà a Genova i grandi rapper italiani

Genova - Da venerdì 5 a domenica 7 gennaio l’RDS Stadium un evento inedito per il capoluogo ligure: il "Genova Hip Hop Festival", il primo festival genovese dedicato alla cultura del mondo Hip Hop.

L’intento del festival – si legge nel comunicato diffuso dall'organizzazione – è quello di far sì che i messaggi fondanti di questo movimento, che ha ormai mezzo secolo, abbiano una propagazione massiva e possano toccare le nuove generazioni con i suoi sani valori di condivisione, multiculturalità e antirazzismo.



Molti gli artisti della scena Hip Hop che si esibiranno nell’arena ligure. Dai nomi storici, come Bassi Maestro, Good Old Boys (il progetto che unisce Colle Der Fomento e Kaos), Ensi, Luchè, Dargen D’Amico, Stokka & Madbuddy con DJ Shocca; fino ad arrivare alle leve della nuova scuola, rappresentate da gente come Lazza, Bresh, Vaz Tè, Giaime e tanti altri.



Ci sarà inoltre il contest di freestyle, che vede in giuria Esa, Mastafive e Moddi, dove verrà data possibilità ai giovani artisti emergenti di sfidarsi l'uno contro l'altro. Ecco il programma del Festival:



VENERDÌ 5 GENNAIO

Freestyle Contest – Eliminatorie ore 17:00

Live Show dalle ore 19:00

Disme, Vaz Tè, Bresh, Nader Shah

Grosz x Nembo Kyd

KT Gorique

Giaime

Lazza

Bassi Maestro

Ensi

Dargen D’Amico

Luché

DJ Resident:

Dj Kamo & Jay Pee



SABATO 6 GENNAIO

Freestyle Contest – fasi finali H. 17:00

Live Show dalle H. 19:00

Effementi

Overkill Army

Mr. Phil, Er Costa, Il Turco

Stokka e MadBuddy + Roc Beats aka Dj Shocca

DSA Commando

Murubutu

Claver Gold

Good Old Boys

Giudici Freestyle Contest: Esa, Moddi, Mastafive

DJ Resident:

Dj Kamo & Jay Pee



DOMENICA 7 GENNAIO

BBOY BATTLE

Crew vs Crew – Premio del valore di 2.000 euro

1 vs 1 – Premio del valore di 1.000 euro

Giudici: Rufy aka Rufus Fonk (Funk Warriors / Fightin’ Soul) ITA

Lil John (Straight Up Raw) USA

Danilo (De Klan / Sardinia Klan) ITA

DJ Resident:

Dj Twice

Dj Cirino