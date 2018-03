Le idee degli studenti della Columbia University per l´ex Ospedale Psichiatrico

Genova - North Carolina, Illinois, ma anche Cina, Colombia, Israele sono solo alcuni degli stati da cui provengono gli studenti americani della facoltà di architettura della Columbia University che sono a Genova per uno scambio con i loro 'colleghi' della Scuola di architettura dell'Università di Genova. Questa mattina nell’aula Benvenuto, nel complesso di Sant’Agostino sulla collina di Castello, hanno presentato i risultati del workshop Reconstructing Quarto, in cui, suddivisi in diversi gruppi, hanno lavorato alla progettazione di idee per la riqualificazione dell’area dell’ex-Ospedale Psichiatrico.



Il tutto sotto la sapiente supervisione di Richard A. Plunz, professore di architettura e direttore dell’Urban Design Lab della Columbia University di New York, figura di spicco nel campo dell’urban housing e riconosciuto a livello mondiale come massimo studioso di urban housing.



Ascoltatrici attente e interessate, le assessore Simonetta Cenci e Elisa Serafini, rispettivamente all’urbanistica e alle politiche per i giovani che, dopo la presentazione si sono intrattenute a lungo con gli studenti-progettisti che hanno avuto la possibilità di illustrare nei dettagli i propri lavori.



«Sono soddisfatta di questo scambio e mi fa piacere che gli studenti abbiano colto in pieno le caratteristiche di Genova, città accogliente e votata ad avere molte aree pedonali e alla mobilità elettrica, due aspetti che concorrono a migliorare la qualità della vita dei cittadini», ha detto l’assessore Elisa Serafini, che aveva aperto la mattinata portando i saluti del Sindaco Marco Bucci che aveva già incontrato i ragazzi in un welcome day a Palazzo Tursi.



«E’ importante il ruolo di impulso che può avere uno studente del terzo o quarto anno di una facoltà di architettura americana quindi con un’apertura e una visuale differente rispetto alla nostra – ha commentato l’assessore Simonetta Cenci, architetto, che ha tra le sue deleghe materie come la pianificazione territoriale e la rigenerazione urbana – i giovani studiosi, futuri architetti, hanno analizzato tanti aspetti: ognuno si è concentrato sui diversi temi che insistono sull’area dell’ex-ospedale psichiatrico di Quarto, ma mettendo insieme tutti gli spunti potrebbe venirne fuori un progetto molto stimolante».