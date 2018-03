Marzo all´Acquariovillage: tutti gli appuntamenti

Genova - Con il mese di marzo il mondo AcquarioVillage apre al pubblico con l'orario di alta stagione in tutte le strutture. L'Acquario di Genova è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 20 (ultimo ingresso alle 18) e nel fine settimana dalle 8:30 alle 21 (ultimo ingresso alle 19). Il Galata Museo del Mare accoglie il pubblico tutti i giorni dalle 10 alle 19:30 (ultimo ingresso alle 18:30).



La Biosfera, chiusa per lavori straordinari, riaprirà il 9 marzo anziché martedì 6 per un rallentamento della manutenzione dovuto al maltempo di questi giorni.

L'ascensore panoramico Bigo sarà aperto da martedì a domenica ore 10-18 e lunedì ore 14-18.



Con l'orario prolungato, si prolunga anche la possibilità del pubblico di vivere le esperienze proposte dalle strutture, a partire dalla visita all'ultimo nato dell'Acquario, il cucciolo di lamantino visibile nella laguna delle sirene insieme a mamma Rynke, papà Pepe e Tino, il fratello maggiore. Il pubblico può partecipare alla scelta del nome esprimendo i loro suggerimenti sulla pagina Facebook dell'Acquario.



Ogni giorno, i visitatori possono partecipare agli incontri A tu per tu con l'esperto che consentono di approfondire la conoscenza di alcune specie – delfini, foche, squali, razze, pesci della coloratissima scogliera corallina – durante il momento del feeding grazie al racconto dello staff che si prende cura di loro quotidianamente.



Nei fine settimana, numerose esperienze di approfondimento consentono di conoscere i segreti e le curiosità dietro le vasche e partecipare a momenti e operazioni speciali insieme allo staff. Dalla nuovissima visita A tu per tu con i pinguini che consente di entrare nel retro vasca di questi simpaticissimi uccelli acquatici per assistere al momento del pasto al Dietro le quinte che consente di esplorare aree tecniche e curatoriali e le cucine dove si prepara il cibo per gli animali fino a Apri l'Acquario con noi, la visita di primo mattino che consente di partecipare attivamente alle attività di routine all'apertura della struttura.