Milano si prepara a cantare De André sotto il Duomo

Genova - "Per noi che amiamo Fabrizio, per noi che amiamo celebrare la nascita e la memoria, per noi che non ci basta mai...ci vediamo come ogni anno in Piazza Duomo per ricordare Fabrizio De Andrè, in occasione del giorno della sua sua nascita, cantando e suonando le sue poesie. Vi aspettiamo sul sagrato con voci, canzonieri e strumenti (chitarra, fisarmonica, flauto, violino, cajon, djembè, mandolino, bouzouki, kazoo, mani, piedi ecc.). E vino, coperte e tante cose calde da bere!!! Dai che in realtà ormai fa caldissimo!!!".



Con queste parole Milano, nel giorno che sarebbe stato il suo compleanno, si appresta a ricordare il grande cantautore Fabrizio De André. In piazza Duomo è tornato l'appuntamento con la "Cantata anarchica per Fabrizio De André" che già nel giorno dell'anniversario della sua morte ha visto una grande partecipazione di curiosi, fan e cittadini di ogni età.



Come è anche tradizione qui a Genova sotto San Lorenzo, molti chitarristi porteranno il loro strumento unendosi a piccoli gruppi e riproponendo i brani più famosi di De André. Lo spettacolo spontaneo inizierà domenica 18 febbraio verso le 20.00 e proseguirà finché si avrà forza e voglia di cantare-