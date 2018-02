Mistery Tour, sabato 3 marzo al Galata Museo del Mare

Genova - Sabato 3 marzo dalle 16,00 alle 19,00 (4 partenze una ogni 15 minuti fino a esaurimento posti) una visita itinerante alla scoperta di miti, misteri e leggende del mare e del Museo più grande del Mediterraneo. L'iniziativa è curata dal Circolo Culturale Fondazione Amon, organizzatori del Ghost Tour genovese, dall'associazione culturale Il laboratorio delle sirene in collaborazione con il Galata Museo del Mare.



La partecipazione ha un costo di 14 euro per gli adulti, 10 euro ragazzi dai 5 ai 12 anni. La visita misteriosa interesserà il 1 e il 2 piano del Museo, il biglietto, acquistabile direttamente alla partenza del tour, potrà essere conservato per una visita successiva di tutto il Museo entro il 31 marzo 2018. E' necessaria la prenotazione entro venerdì 2 marzo ore 13 scrivendo a fondazioneamon@live.it.



I partecipanti saranno accolti dai figuranti in costume storico medievale dal Gruppo storico Praese e coinvolti in duelli all'arma bianca a cura dell'associazione D & E animation. Il percorso sarà accompagnato dalle guide turistiche abilitate Roberta Mazucco, Enrica Sebastiani, Rosanna Villa, Vittoria Albi e dell'esperto specializzato in leggende Marco Pepe. I gruppi inizieranno il viaggio del mistero dal piano terra.



La prima sosta, in Sala Porto di Genova e Cristoforo Colombo, riporterà ai giorni nostri il Grande Navigatore per disquisire e paragonare ironicamente i suoi tempi a quelli di oggi. Attore Enrico Giordano



A bordo della Galea "Il mistero delle Polene", performance narrativa dell'utilizzo delle polene sulle navi con particolare attenzione alle storie delle polene: la madonna della fortuna e della ammaliante polena Atlanta. A cura di Alessandra Politi e Lorena Scarsi dell'associazione culturale "Il laboratorio delle sirene".