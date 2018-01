Mostra su Colombo, prorogata l´apertura

Genova - Prorogata fino al prossimo 20 aprile la mostra Cristoforo Colombo. Le medaglie e le monete allestita nell’Archivio Storico del Comune di Genova a Palazzo Ducale. La mostra è inserita nella rassegna La Storia in Piazza, in programma dal 13 al 15 aprile 2018.



I simboli più noti del grande navigatore - caravelle, sbarco in America, indiani del Nuovo Mondo – si intrecciano con quelli della città di Genova, San Giorgio e il Drago, i Grifoni, la Lanterna nelle medaglie e nelle monete coniate per le celebrazioni del 4° e 5° Centenario della Scoperta dell’America.



Ma, in rassegna, anche immagini e simboli che creano un ponte ideale tra Genova e gli italiani emigrati in America: busti, statue, monumenti, edifici intitolati a Colombo.



La collezione di medaglie e monete colombiane, conservata nei Musei di Strada Nuova, fu acquisita dall’Amministrazione civica nel 1992, in occasione delle celebrazioni per il 5° centenario della Scoperta dell’America, quando fu organizzata l’esposizione Cristoforo Colombo. La nave e il mare nell’area del Porto Antico.



Al suo interno è stato possibile individuare alcune temi legati alle celebrazioni che tra il 1892 ed il 1992 si sono svolte in città e in altre parti del mondo e costruire così un percorso iconografico colombiano molto particolare, dominato dalla raffigurazione del busto del Navigatore ma anche da una serie di immagini e stilemi ricorrenti.



Documentato anche un altro significativo momento di ricordo colombiano, quello del 5° centenario della nascita; poi le monete coniate in molti paesi del mondo ed infine tante medaglie che commemorano eventi, convegni, imprese sportive, navi, alberghi e altro.



Fanno parte della raccolta un busto di Colombo e un “cimelio” dove motivi colombiani – gli indigeni americani – si "fondono" in un opera in bronzo, con i simboli di Genova – la bandiera, lo stemma, i grifoni.



E’ questo uno dei significati che questa collezione vuole sottolineare: un inestricabile legame iconografico fra il Navigatore e la città che molti incisori di medaglie, in ogni epoca, hanno ripreso dal sentire comune dei committenti.



La collezione è preceduta da una rassegna di monete genovesi dell’epoca di Colombo conservate nei depositi delle civiche collezioni di monete dei Musei di Strada Nuova e integrata da due medaglie già presenti nelle civiche collezioni numismatiche.



ORARIO

martedì - mercoledì - giovedì 9 -12.30 e 14 - 17

venerdì 9 - 12.30



Ingresso gratuito