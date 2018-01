Oltre 10mila presenze e un Capodanno da tutto esaurito: chiude Circumnavigando

Genova - Si è chiusa domenica 7 gennaio, la XVII edizione di Circumnavigando Festival, che ha portato a Genova il meglio del circo contemporaneo mondiale, con una varietà di spettacoli unici nel loro genere, in grado di coinvolgere e appassionare il pubblico in arrivo da tutta Italia e dall’estero, per un totale di oltre 10.000 presenze.



Liguri ma anche tanti turisti in visita da paesi esteri, come Francia, Germania, Svizzera e Portogallo e dalle regioni del Nord e Centro Italia, tra cui Lazio, Emilia Romagna, Toscana, Lombardia e Veneto.



Dal 26 dicembre al 7 gennaio il Festival ha presentato un calendario di 36 spettacoli, gratuiti e a pagamento, e 17 compagnie di artisti circensi da tutto il mondo che si sono esibiti in piazze, teatri, palazzi storici della città, nel Tendone da circo allestito appositamente al Porto Antico, fino a Camogli e Rapallo. Una rassegna ricchissima, che ha visto protagonisti alcuni tra i migliori nomi del panorama circense contemporaneo come: Compagnia Sarabanda, con la nuova produzione italo-portoghese “Sentido” per la regia di Boris Vecchio, Compagnia Circo Zoé, Compagnia Barks, Jessica Arpin, Sandrine Juglair, Compagnia bluCinque, Collettivo Fabbrica C, Nando e Maila, Peter Weyel, Rafael De Paula e tanti altri.



Grande risalto anche per gli altri appuntamenti, tra cui l’incontro tematico e il laboratorio di filo molle con Simone Benedetti, tra i massimi esponenti della disciplina, che hanno completato l'offerta culturale proposta dal Festival. Non ultima, l'esperienza di 40 bambini tra i 3 e i 14 anni iscritti alla scuola di circo Ge.AC Genova Arti Circensi e dei loro genitori, che hanno vissuto l'esperienza del circo sotto al tendone, incontrando gli artisti professionisti e cimentandosi nelle discipline apprese nella prima parte dell'anno scolastico.