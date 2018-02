Picasso a Genova, sfondato il tetto dei 50.000 visitatori

Genova - Un altro successo per Palazzo Ducale, a pochi giorni dalla chiusura della mostra Rubaldo Merello, tra divisionismo e simbolismo con oltre 22.000 visitatori: oggi sono stati raggiunti i primi cinquantamila visitatori per la mostra Picasso. Capolavori dal Museo Picasso, Parigi.

Gli studenti della classe VB del Liceo Scientifico Natta-De Abrosis di Sestri Levante e le loro professoresse hanno ricevuto in omaggio una copia del catalogo della mostra, come ormai tradizione in questi casi.



Il successo di oggi arriva poco dopo la conclusione eccellente della mostra dedicata a Rubaldo Merello, una mostra di cui peraltro sono stati coperti i costi di produzione, con un margine di ricavo per Palazzo Ducale.