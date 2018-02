Premio Paganini, Giuseppe Acquaviva é il nuovo direttore artistico

Genova - Sarà il direttore artistico del Teatro Carlo Felice, Giuseppe Acquaviva, a ricoprire il ruolo di Direttore Artistico del Premio Paganini 2018, in programma dal 5 al 14 aprile.



Musica - «Il Sindaco Marco Bucci, l'Assessore alla Cultura e Politiche per i giovani Elisa Serafini e il Comitato Premio Paganini formato dal Direttore del Conservatorio Roberto Iovino, dal Sovrintendente del Teatro Carlo Felice, Maurizio Roi, da Nicola Costa Presidente Giovine Orchestra Genovese e da Pietro Da Passano Direttore di Palazzo Ducale, scelgono di scommettere sul Teatro Carlo Felice come sede privilegiata della cultura musicale aperta all'internazionalità».



Premio - Il Comitato si riunirà di nuovo lunedì 19 febbraio per la proposta della Giuria che dovrà essere, come da Statuto, a maggioranza internazionale. Dall'Ammistrazione civica viene riaffermata la volontà di rafforzare il posizionamento internazionale e la valorizzazione del nome di Genova e di Paganini nel mondo. Già avviate relazioni bilaterali che permetteranno al vincitore di potersi esibire in concerto in Cina, Russia, Australia e molte altre sedi. Infine, il legame con il Teatro Carlo Felice, e la soddisfazione di avere “a bordo” il Maestro Acquaviva, violinista, direttore d’orchestra e direttore artistico del Teatro Carlo Felice dal 2014.



Competizione - «Sono molto onorato di ricevere l’incarico di Direttore Artistico del Premio Paganini e mi metto immediatamente a servizio della imminente competizione. Credo che si debba leggere questa nomina come un importante attestato di consolidamento del legame tra l’Amministrazione comunale e il Carlo Felice, e pertanto voglio condividere la grande soddisfazione per questo prestigiosissimo incarico con tutto il Teatro», ha dichiarato il Maestro Acquaviva.