Sabato Carlo Denei presenterà “L’ora di te”

Genova - La coraggiosa impresa del comico e autore di Striscia La Notizia Carlo Denei di portare il suo nuovo cd a piedi a Sanremo, accompagnato dall’arrangiatore Nicola Ursino, partirà ufficialmente il 3 febbraio, giorno di uscita dell’album L’Ora di te. Il cd verrà presentato alle ore 11 in Viadelcampo29rosso, casa dei cantautori genovesi, da Laura Monferdini, il relatore sarà Maurizio Martellini, autore, musicista e attualmente produttore di Andrea Bocelli.



La partenza ufficiale sarà alle ore 14.30 da Piazza De Ferrari.



Il cd è una raccolta di canzoni pop cantautorali, dieci pezzi che mettono al centro della scena l’amore. “Amore per la donna che ho sposato, per altre che mi hanno o che ho lasciato, per la mia città e anche amore per il pianeta, così poco amato e sofferente Un lavoro concepito più di un anno fa, svezzato e cresciuto dalla sapiente vena del mio amico Nicola Ursino, un arrangiatore che spesso trasforma le cose che gli porto in canzoni vere” racconta Denei.



Tracklist: Alberi, Miele amaro, Occhiali cinesi, Rami, Infezione, Come farò, Dopo la pioggia, Lei e Genova, Buenos Aires Roma, Pastrano.