San Valentino all´Acquario: una cena romantica in fondo al mare

Genova - Per la festa degli innamorati, l'Acquario di Genova festeggia con una speciale edizione della cena emozionale "in fondo al mare" mercoledì 14 febbraio e una promozione acquistabile online su www.acquariodigenova.it dal 12 al 18 febbraio per visitare l'Acquario in coppia a 42 Euro anziché 52.



Una cena unica nel suo genere capace di avvolgere i partecipanti in un mondo di percezioni grazie al gusto raffinato di menù da chef, alla spettacolarità dello scenario del Padiglione Cetacei con due speciali momenti di incontro con i delfini sulle note romantiche di un soprano accompagnato da un violino. La serata inizia alle ore 20 con ingresso direttamente nel Padiglione Cetacei. Dopo il brindisi di benvenuto, la cena viene servita nella suggestiva cornice "subacquea" del Padiglione, dove il pubblico, tra un piatto prelibato e l'altro potrà immergersi nel meraviglioso mondo dei delfini.



Due i momenti di incontro previsti: uno più emozionale in cui i delfini sembreranno danzare sulla musica e sul canto dal vivo di violino e soprano e uno di carattere divulgativo in cui un esperto dell'Acquario racconterà ai partecipanti tutte le curiosità su questi splendidi cetacei.



Due le opzioni di menù, uno di terra e uno di mare accompagnati da una selezionata carta di vini, che ogni coppia potrà scegliere in base al proprio gusto.



La proposta è su prenotazione da effettuare tramite email cenaemozionale@acquariodigenova.it o telefono 349/3479802. Il costo della serata è di € 80,00 per persona incluso coperto, escluso vini e bevande. Dal 12 al 18 febbraio, le coppie troveranno sul sito www.acquariodigenova.it una speciale offerta dedicata che consentirà loro di visitare l'Acquario al prezzo di 42 euro anziché 52.