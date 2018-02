San Valentino alla ricerca di «perfetti e divini amori» con Enjoy Genova

Genova - Una passeggiata per le vie del centro storico di Genova, mercoledì 14 febbraio, nel giorno degli innamorati, per andare a caccia di leggende e racconti sull'amore, storie di colpi di fulmine e di "perfetti e divini amori" con dolce finale alla confetteria Romanengo. È questo l'appuntamento di San Valentino pensato da Enjoy Genova, il cartellone di percorsi guidati alla scoperta dei tesori artistici e architettonici di Genova e della Liguria, a cura di Cooperativa Archeologia. (www.enjoygenova.it).



Tra i vicoli di Genova si nascondono numerose leggende d'amore: dalla Darsena dove le "malefemmine donavano amore ai marinai, alla zona di Prè, dove si innamorarono Carlo Goldoni, ospite a Genova presso la locanda del Teatro del Falcone, e la futura moglie Nicoletta Connio. Per passare a via del Campo, accompagnati dalle storie narrate dalle canzoni di Fabrizio De Andrè, arrivando in piazza delle Vigne sede di un "matrimonio a sorpresa" in stile manzoniano e al famoso Vico dell'Amor Perfetto, dedicato all'amore platonico tra il re di Francia Luigi XII e la bellissima nobildonna Tommasina Spinola.